Strada: Fratoianni (Sinistra italiana), grazie di cuore a una persona straordinaria

- Se ne va una persona straordinaria. Per tutti noi un grande dolore. Lo scrive sui suoi profili social il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, esprimendo dolore per la morte all'età di 73 anni del fondatore di Emergency Gino Strada. "Se ne va un uomo - prosegue il leader di SI - a cui dobbiamo dire tanti, tantissimi grazie per le cose che ha fatto e per quello che ci ha insegnato". "Grazie - conclude Fratoianni - davvero di cuore, Gino". (Rin)