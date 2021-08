Tivoli: istituito Centro operativo comunale, al lavoro vigili del fuoco e Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione dello stato di emergenza locale, è stato istituito a Tivoli il Centro operativo comunale con la presenza del sindaco, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e di tutte le istituzioni competenti per il coordinamento di tutte le forze in campo. I vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, continuano i lanci nelle zone più impervie dei mezzi aerei un canadair e due elicotteri mentre sul territorio continua incessante il lavoro delle squadre del vigili del fuoco e della Protezione civile. (Rer)