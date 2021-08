Serbia: Stato paga 458 euro a ex dipendenti Geox senza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato della Serbia ha erogato un sostegno pari a 53.700 dinari (circa 458 euro) a ciascun lavoratore licenziato dallo stabilimento Geox di Vranje che non ha ancora trovato un nuovo impiego. Nei giorni scorsi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato la misura di sostegno durante la sua visita a Vladicin Han, nei pressi di Vranje. Il capo dello Stato ha promesso uno stipendio mensile, più alto di quello usualmente pagato da Geox, a ciascun lavoratore che non avesse trovato immediatamente un nuovo impiego presso la società turca Teklas, che ha appena avviato un investimento nella stessa area del Paese. I colloqui per le assunzioni nella società Teklas sono iniziati il 6 agosto. Attualmente 1.127 ex lavoratori di Geox hanno ricevuto denaro dallo Stato per un importo di 53.700 dinari netti. Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", si tratta del 60 per cento in più rispetto al reddito medio che i lavoratori avevano quando lavoravano in Geox. Nel frattempo Teklas, azienda specializzata in auto motive, ha iniziato ad assumere i primi 250 lavoratori Geox licenziati. Secondo Vucic, saranno 600 i lavoratori assunti da Teklas entro marzo dell'anno prossimo e mille entro la fine del 2022. Un totale di 2.500 persone, ha detto il capo dello Stato, saranno impiegate in Teklas a Vladicin Han e Vranje. Come ha ricordato lo stesso Vucic, Teklas impiega attualmente 1.030 persone a Vladicin Han. "Ora è una corsa contro il tempo ed è per questo che siamo pronti a mettere da parte uno stipendio medio a Vranje, che è più alto della media a Geox, in modo che lo stato possa aiutare le persone a superare questo periodo", ha concluso il presidente serbo. (segue) (Seb)