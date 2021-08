Serbia: Stato paga 458 euro a ex dipendenti Geox senza lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 agosto la premier serba Ana Brnabic ha dichiarato che le autorità della Serbia "troveranno una soluzione" per i lavoratori dello stabilimento Geox di Vranje che ha annunciato la chiusura. Brnabic, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una visita nel distretto di Jablanica, nel sud del Paese, ha commentato l'annuncio dell'azienda osservando che si tratta di un processo naturale quando si assiste alla crescita e allo sviluppo di un'economia e che "Geox non può sostenere la crescita del salario minimo in Serbia". La premier ha poi detto di non aver mai voluto che la Serbia fosse un Paese da cui attingere manodopera a basso costo, anche se prima del 2014 doveva essere applicata una tale politica a causa dell'elevata disoccupazione che toccava il 25 per cento in media e il 51 per cento fra i giovani. "Bisognava coinvolgere investitori ad alta intensità di lavoro che, purtroppo, pagano davvero il salario minimo. A quel tempo (prima dei governi a guida progressista) mi sembra che sia stata negoziata male la parte delle sovvenzioni per la creazione di posti di lavoro. Non abbiamo condotto noi i negoziati, ma abbiamo pagato i sussidi. Ed è successo che i sussidi sono stati dati anche quando gli investitori mantenevano i lavoratori al regime di salario minimo", ha affermato Brnabic. (segue) (Seb)