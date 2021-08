Serbia: Stato paga 458 euro a ex dipendenti Geox senza lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato nelle scorse settimane le voci di stampa secondo cui la società italiana Geox intenderebbe chiudere lo stabilimento di Vranje, nella parte meridionale del Paese. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha aggiunto che lo Stato "non lascerà Vranje da sola". Vucic ha precisato di essere a conoscenza della decisione di Geox da due mesi. Il capo dello Stato ha poi ricordato che l'investimento di Geox in Serbia "è stato portato" dalla gestione politica precedente alla vittoria dei progressisti da lui guidati, ovvero prima del 2012, quando era presidente Boris Tadic. "Vi ricorderò che l'ex gestione politica con a capo Boris Tadic ha parlato di come ha portato quell'affare in Serbia, e ora se ne lavano le mani davanti ad un lavoro fatto male", ha detto Vucic aggiungendo che il governo successivo, guidato dalla sua forza politica, "ha pagato i soldi promessi" e lo rifarebbe, perché la presenza di Geox "ha riportato la vita a Vranje". Il presidente serbo ha poi detto che una soluzione per 500 persone su 1.200 dipendenti potrebbe essere trovata immediatamente, grazie ad un negoziato in corso con degli investitori turchi che progettano di aprire degli stabilimenti in Serbia. "Non lasceremo Vranje nei guai. Faremo tutto ciò che è possibile affinché la gente di Vranje possa avere un lavoro, e con un reddito più alto presso gli amici della Turchia rispetto a quello che avevano con gli italiani", ha aggiunto Vucic. (Seb)