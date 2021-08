Speciale difesa: Repubblica Ceca, ministro Difesa, assisteremo i traduttori afgani nostri collaboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa venti traduttori afgani riceveranno assistenza finanziaria dalla Repubblica Ceca per garantire loro sostegno in vista dell'offensiva dei talebani nel Paese. Come riferito dai media cechi, lo ha annunciato ieri la portavoce del ministero della Difesa ceco, Jana Zechmeisterova. In aggiunta, si sta valutando il loro trasporto in Repubblica Ceca, e una conseguente revisione accelerata delle domande per visti nell'ambasciata ceca nella capitale afgana. (Vap)