Speciale difesa: Afghanistan, ambasciata russa, nostri connazionali non hanno chiesto di lasciare il Paese

- Intanto ieri, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che invierà circa 3.000 militari in Afghanistan con l’obiettivo di proteggere l'evacuazione in corso del personale diplomatico Usa dal Paese, secondo quanto affermato dal portavoce del Pentagono, John Kirby. Seguendo l'esempio di Washington anche Londra ha annunciato l'invio di circa 600 militari britannici in Afghanistan per assistere i loro connazionali che sono in procinto di lasciare il Paese mentre prosegue senza sosta l'offensiva dei talebani. (Rum)