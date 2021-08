Speciale difesa: truppe cinesi arrivano in Russia per i prossimi Giochi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta militari della Marina dell'Esercito popolare di liberazione Cinese (Epl) sono arrivati a Vladivostok, in Russia, per partecipare ai Giochi militari internazionali (International army games, Iag) del 2021 in programma dal prossimo 22 agosto al 4 settembre. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", secondo cui l'aereo militare addetto al trasporto delle truppe cinesi è atterrato all'aeroporto di Knevichi della città russa. I militari cinesi gareggeranno con quelli provenienti da Russia, Iran e Venezuela nell'evento "Seaborne Assault", che consiste in un percorso a ostacoli, un percorso di sopravvivenza e una staffetta. (Cip)