Speciale difesa: Afghanistan, ministero Difesa tedesco, pronti per possibile evacuazione diplomatici tedeschi

- La Bundeswehr, le Forze armate tedesche, è pronta per la possibile evacuazione dei rappresentanti diplomatici tedeschi dall'Afghanistan dove prosegue l'avanzata dei talebani. Lo ha detto un portavoce del ministero della Difesa tedesco. "Manteniamo stretti contatti con il ministero degli Esteri tedesco sulla questione. A ogni modo, la Bundeswehr ha preparato delle forze che possono essere mobilitate rapidamente in questo caso, anche in una prospettiva a breve termine", ha detto il portavoce, sottolineando che la procedure di evacuazione è di competenza del ministero degli Esteri. (Geb)