Afghanistan: salgono a 17 i capoluoghi di provincia caduti sotto il controllo dei talebani

- Continua ad allungarsi in Afghanistan la lista delle città capoluogo di provincia che stanno cadendo sotto il controllo dei talebani. Oggi il gruppo armato ha annunciato la conquista di Terenkot, nella provincia di Uruzgan, 17mo capoluogo finito in pochi giorni sotto il controllo degli insorti insieme a Pul-e Alam, Feruz Koh, Qala-e Naw e Lashkar Gah. Ieri i talebani hanno annunciato la conquista di Herat e Kandahar, due delle città più importanti dell’Afghanistan dopo la capitale Kabul. Intanto, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto ai Paesi vicini dell’Afghanistan di mantenere aperti i confini mentre i progressi dei talebani hanno aggravato la crisi del Paese. “L'incapacità di cercare sicurezza può mettere a rischio innumerevoli vite civili. L'Unhcr è pronto ad aiutare le autorità nazionali ad aumentare le risposte umanitarie secondo necessità", ha affermato un portavoce dell'agenzia durante un briefing a Ginevra. Il Programma alimentare mondiale (Pam) ha inoltre lanciato l’allarme sulla carenza di cibo nel Paese, affermando in una nota che la situazione ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in una catastrofe umanitaria. (Res)