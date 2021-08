Migranti: Tunisia, recuperati 98 irregolari al largo delle coste di Zarzis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia costiera della Tunisia sono riuscite a recuperare 98 migranti a bordo di un'imbarcazione guasta alla deriva a quattro miglia dal porto di Zarzis, nel sud del Paese. Lo ha riportato il presidente della Mezzaluna Rossa di Médenine, Mongi Slim, all'agenzia stampa ufficiale "Tap", affermando che l'imbarcazione è partita la scorsa notte dal porto libico di Sabratha alla volta delle coste europee. Il responsabile dell'associazione tunisina ha rivelato che il gruppo di migranti irregolari, tra cui figurano tre bambini, comprende 59 sudanesi, 19 siriani, sette egiziani, sei bengalesi e tre gambiani, oltre a due guineani, un nigeriano e un tunisino. Le persone soccorse sono state trasferite al porto di Zarzis, dove è intervenuta la Mezzaluna Rossa tunisina per fornire cibo e bevande, in attesa che i migranti venissero messi in isolamento sanitario obbligatorio. Il ministero dell'Interno tunisino ha affermato in un comunicato ieri sera che le unità della Guardia costiera del centro e del sud della Tunisia hanno sventato negli ultimi giorni nove tentativi di emigrazione irregolare, recuperando in mare centinaia migranti tunisini e stranieri. Le unità della Guardia nazionale nelle regioni di Haouaria (Nabeul), Jbeniana, Sakhira, Hancha e Al Amra (governatorato di Sfax), intanto, hanno arrestato altre 29 persone prima che si imbarcassero per una traversata irregolare verso le coste dell'Europa, ha aggiunto il comunicato. (Tut)