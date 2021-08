© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi arrivano in Italia i primi 24,9 miliardi di euro erogati dalla Commissione europea per il Next Generation Eu, il 13 per cento dell'importo totale. Alta velocità, digitale, progetti per l'infanzia. Il nostro contributo è stato fondamentale, ora ripartiamo e saremo capofila in Europa". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà. (Rin)