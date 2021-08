Mediterraneo: Irini, nave San Giorgio torna a Brindisi dopo quattro mesi di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da guerra italiana San Giorgio ha appena completato il suo tour operativo come Nave di bandiera dell’operazione EuNavForMed – Irini, ed è ritornata al porto di Brindisi dopo più di quattro mesi di intensa attività in mare. Lo riferisce un comunicato stampa di Irini. La nave ha significativamente contribuito alle operazioni di interdizione marittima in conformità alle risoluzioni rilevanti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma ha anche rappresentato il Force Headquarter del comandante, composto dal personale di nove Paesi membri dell’Unione europea. “Voglio esprimere il mio apprezzamento per i vostri sforzi nei 134 giorni che avete trascorso nell’operazione Enfm – Irini. La professionalità che avete mostrato nell’indagare su 237 navi mercantili, effettuando 20 approcci amichevoli e un abbordaggio, è stato un sostegno tangibile ai compiti dell’Operazione”, ha commentato l’ammiraglio Fabio Agostini, Operation Commander di Irini, accogliendo l’equipaggio dell’Its San Giorgio. “I vostri coerenti elevati standard di performance e atteggiamento cooperativo sono un credito per la Marina italiane e dimostrano l’impegno della vostra Nazione alle operazioni Csdp dell’Unione europea”, ha concluso Agostini. (segue) (Com)