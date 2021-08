Mediterraneo: Irini, nave San Giorgio torna a Brindisi dopo quattro mesi di attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff del quartier generale continuerà a sostenere il Force Commander, contrammiraglio Stefano Frumento, nel dirigere tutti gli asset aerei e navali dispiegati nell’area operativa, dalla nave Its San Giusto, nuova flagship di Irini. La nuova Nave di bandiera è un Lpd (Landing Platform Dock) attrezzato con un comando integrato, sistemi di comunicazione e controllo, incluse comunicazioni satellitari e reti informatiche per distribuire le informazioni a bordo, che lo rendono adatto a fungere da centro di comando per operazioni navali condotte da staff congiunti e combinati. Its San Giusto ha a bordo un elicottero Eh 101 e un team della Brigata San Marco della Marina italiana, specializzato nel compiere ispezioni a bordo di navi mercantili in caso di postura non collaborativa. (Com)