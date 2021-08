Lazio: Bernaudo-Onofri (Li), vogliamo vederci chiaro su divieto collari a scorrimento per animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con uno strano emendamento alle disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale il consiglio Regionale del Lazio ha deciso di modificare la norma regionale sulla Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, prevedendo (giustamente) che non è più possibile detenere cani, o altre specie da compagnia, legate alla catena. Fin qui nulla da dire, ma tra le righe di un’iniziativa sacrosanta si nasconde la più classica delle magagne e non vorremmo che peggio si nascondesse una 'marchetta'. Sarebbe vietato nel territorio regionale l’uso dei collari a scorrimento". È quanto si legge in una nota del candidato a sindaco dei Liberisti italiani, Andrea Bernaudo, e del capolista Alessandro Onofri. "Si tratta di una misura che secondo molti addestratori ed esperti di cinofilia sembrerebbe fatta su misura per favorire il business dei produttori di pettorine a discapito dei produttori di collari - aggiungono -. Ben lungi quindi dall’essere una misura di amorevole conforto ai nostri amici a 4 zampe? Dopo aver ascoltato il parere delle associazioni animaliste dei veterinari e degli addestratori, abbiamo appurato che gli esperti invece ritengono che non sussistano controindicazioni all’uso di questi collari. I collari classici sono assolutamente i più adeguati per prevenire le aggressioni dei cani di grossa stazza o di esemplari con problemi che hanno bisogno di essere addestrati. Quindi questo divieto va a danno di altri cani o di esseri umani che potrebbero essere aggrediti, peraltro sotto la responsabilità penale dei proprietari. Abbiamo quindi deciso - concludono Bernaudo e Onofri - di prendere posizione e di fare luce su questa vicenda e chiediamo alla Regione Lazio la rimozione immediata di questo emendamento. Liberisti italiani contesta l’uso strumentale delle leggi regionali e si associa alle contestazioni del mondo animalista vero". (Rer)