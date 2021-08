Roma: spacciatore serviva cocaina direttamente a tavoli del pub, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendeva le "ordinazioni" della cocaina all'interno di un pub e poi andava prendere la droga in un piccolo appartamento vicino al locale. Gli investigatori del commissariato San Lorenzo, da alcuni giorni stavano tenendo sotto osservazione uno strano vai e vieni in un pub della zona di Castro Pretorio. Nella tarda serata di ieri sono riusciti ad individuare un ragazzo e quando è uscito dal locale, subito dopo l'aver preso accordi con un giovane, lo hanno seguito discretamente. Il giovane, un 25enne, usando un mazzo di chiavi è entrato in un portone di un palazzo ed è uscito dopo pochi istanti. A qual punto i poliziotti si sono avvicinati ma il giovane è fuggito a piedi. Solo in via San Martino della Battaglia gli agenti sono riusciti a raggiungerlo ma, a causa della sua forte resistenza, è stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia per fermarlo definitivamente. Il 25enne aveva in un calzino una dose di cocaina mentre, in una stanza a cui si accede dal portone da cui è uscito il sospettato, sono stati trovati più di 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 900 euro in contanti. Al termine degli accertamenti il 25enne già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. (Rer)