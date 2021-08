Cina: Covid, oltre 777 milioni di persone completamente vaccinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina 777.046.000 di persone sono state completamente vaccinato contro il coronavirus. Lo ha annunciato oggi il portavoce della Commissione sanitaria nazionale, Mi Feng, in conferenza stampa. Fino a ieri più di 1,83 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate in tutto il Paese, ha affermato Mi. Secondo le informazioni diffuse dal governo, la Repubblica popolare, che ha registrato 47 nuovi casi di trasmissione locale nelle ultime 24 ore, registra il minor numero di nuove infezioni domestiche da luglio. (Cip)