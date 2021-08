Speciale energia: premier scozzese scrive a Johnson, rivalutare sviluppo giacimento di Cambo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha scritto al premier britannico, Boris Johnson, per sollecitarlo a rivalutare lo sviluppo di un nuovo giacimento petrolifero di Cambo, situato nei pressi delle isole Shetland. Sturgeon ha affermato che le proposte per il campo di Cambo dovrebbero essere riesaminate sulla "gravità dell'emergenza climatica". "Chiedo anche che il governo del Regno Unito accetti di rivalutare le licenze già rilasciate ma dove lo sviluppo del campo non è ancora iniziato. Ciò includerebbe lo sviluppo proposto di Cambo”, ha detto Sturgeon, secondo cui "tali licenze, alcune delle quali rilasciate molti anni fa, dovrebbero essere rivalutate alla luce della gravità dell'emergenza climatica che ora affrontiamo e rispetto a un checkpoint di compatibilità che sia pienamente allineato con i nostri obiettivi e obblighi in materia di cambiamento climatico". Sturgeon ha anche esortato il primo ministro britannico a ospitare una conferenza delle quattro nazioni in vista del vertice della Cop26 previsto a novembre a Glasgow. La lettera della prima ministra arriva dopo che un rapporto delle Nazioni Unite ha emesso un "codice rosso per l'umanità" per l'impatto del cambiamento climatico. Il giacimento petrolifero è situato a circa 125 chilometri a ovest delle Shetland a una profondità d'acqua comprese tra 1.050 e 1.100 metri e, secondo le stime, contiene più di 800 milioni di barili di petrolio. (Rel)