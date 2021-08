Speciale energia: Spagna, ministra Montero, governo lavora per far scendere prezzo dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del prezzo dell'elettricità non è una decisione nazionale e il governo della Spagna sta lavorando per arrivare ad un calo del costo delle bollette del 12 per cento. Lo ha affermato la ministra per le Imprese spagnola, María Jesús Montero. Secondo la ministra, il governo di Madrid è "preoccupato" dall'aumento del costo dell'energia elettrica e punta a invertire la tendenza nel breve e medio termine. "Dobbiamo collaborare tutti", ha aggiunto la ministra rivolgendosi in particolare alle imprese del settore. Parlando da Rota, Montero ha inoltre accusato i precedenti governi guidati dal Partito popolare osservando che l'attuale situazione "si sarebbe potuta evitare" nel decennio scorso e che "si sono fatti passi indietro rispetto ai governi socialisti". (Spm)