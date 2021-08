Speciale energia: Castelli (Acea), sostenibilità prospettiva chiave per lo sviluppo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sostenibilità è una prospettiva importantissima e strategica. Rappresenta l'asse portante per lo sviluppo del nostro futuro, ma non bisogna abusarne". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" l'avvocatessa Michaela Castelli, che ora siede nei Cda di Recordati e La Doria, è presidente di Acea, Nexi e Sea e, dall'osservatorio di Utilitalia, che raggruppa le aziende operanti nei servizi pubblici dell'ambiente e dell'energia: "Dentro Utilitalia il panorama è variegato e la sostenibilità e intrinseca ai settori di business in cui operano le associate, ma occorre favorire una crescita più omogenea per soddisfare in modo duraturo e coerente le esigenze di un Paese che deve supportare il Green Deal europeo". Al momento, infatti, la situazione si presenta a geometria variabile e potrebbe inficiare anche le ambizioni del Recovery Plan. "C'è un problema strutturale di fondo, vale a dire l'assenza di grandi operatori industriali, soprattutto al centro-sud, verso cui veicolare dei fondi, come potevano essere quelli del Pnrr che sono di pronto uso e con un orizzonte di investibilità molto breve". (Res)