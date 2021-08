Speciale energia: Bulgaria, rimosso dall'incarico il viceministro dell'Energia Nikolov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Energia bulgaro, Aleksander Nikolov, è stato rimosso dall'incarico. Lo riferisce una nota del governo di Sofia, precisando che la decisione è stata presa dal primo ministro ad interim, Stefan Janev. Nessuna motivazione per la decisione è stata citata nel comunicato. Nikolov era stato nominato ministro dell'Energia designato nel governo messo a punto ma non presentato per il voto il Parlamento da C'è un popolo come questo (Itn). Il Parlamento della Bulgaria ha votato la revoca della nomina di Plamen Nikolov a primo ministro designato. La votazione è stata possibile dopo una seconda verifica in cui è stato stabilito che era stato raggiunto il quorum per procedere alla votazione. Inizialmente il quorum non era infatti stato raggiunto per la defezione dei deputati Itn. Il voto dell'Assemblea consente al presidente Rumen Radev di consegnare il successivo mandato dopo quello conferito a C'è un popolo come questo (Itn), la forza politica che ha deciso di non presentare più la propria squadra di governo alla vigilia del voto in aula per il nuovo esecutivo. (Seb)