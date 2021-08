Taiwan: cooperazione guardia costiera con Usa, Cina ribadisce opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, come riferito da "Taiwan News", si colloca nel contesto delle contese nel Mar Cinese Meridionale ed è stato firmato dopo l'emanazione da parte della Cina della nuova legge sulla guardia costiera, che conferisce agli agenti il diritto di sparare senza preavviso. Il ministero degli Esteri taiwanese non ha menzionato direttamente la Cina, ma ha fatto riferimento alla pesca "illegale, non dichiarata e non regolamentata" e alla cooperazione bilaterale con Washington nelle missioni di salvataggio in mare. Le due parti sono state concordi nel rendere questi incontri un appuntamento regolare per discutere questioni di comune interesse e rafforzare le loro capacità di rispondere alle questioni marittime. (segue) (Cip)