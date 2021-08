Taiwan: cooperazione guardia costiera con Usa, Cina ribadisce opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rafforzamento della cooperazione tra Taiwan e Usa in campo marittimo non rappresenta solo un'occasione per approfondire la collaborazione bilaterale, ma mostra anche che le due parti intraprendono azioni concrete per promuovere la stabilità regionale", ha fatto sapere il ministero di Taipei. Lo scorso 25 marzo, l'Istituto americano a Taiwan (Ait) e l'Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei negli Stati Uniti (Tecro), le ambasciate de facto per i rapporti non formali tra i due Paesi, hanno firmato il memorandum per istituire un Gruppo di lavoro della guardia costiera (Cgwg). Secondo l'Ait, il protocollo "migliorerà le comunicazioni, costruirà la cooperazione e condividerà le informazioni tra Taipei e Washington attraverso i rispettivi rappresentanti designati: la Guardia costiera degli Stati Uniti (Uscg) e la Guardia costiera di Taiwan". (segue) (Cip)