Taiwan: cooperazione guardia costiera con Usa, Cina ribadisce opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, questo accordo ribadisce gli obiettivi comuni alle due parti di preservare le risorse marittime; ridurre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; partecipare a ricerca e soccorso marittimi congiunti, nonché a eventi di risposta ambientale marittima. "Gli Stati Uniti sostengono la partecipazione e i contributi di Taiwan a questioni di interesse globale, anche in materia di sicurezza marittima e nella creazione di reti per facilitare lo scambio di informazioni sull'applicazione della legge marittima e la cooperazione internazionale", si legge nel comunicato pubblicato a marzo sul sito web dell'Ait. Dalla firma del Taiwan Relations Act nel 1979, gli Stati Uniti e Taiwan hanno collaborato per incoraggiare una cooperazione più profonda tra le due parti, in particolare sulle questioni territoriali marittime. (Cip)