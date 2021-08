Milano 2021: Bernardo, non credo molto alle leggi speciali, con quelle attuali si può fare tanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra per la città di Milano, ha dichiarato di "non credere tanto alle leggi speciali", a margine di un incontro tenutosi oggi presso il centro commerciale Il Portello. "Ritengo che con le leggi che già ci sono si può fare tantissimo - ha proseguito il candidato sindaco -, si può soprattutto immaginare una visione diversa di quella che è stata fino ad oggi la nostra città, con una visione del futuro, dove lavoro, occupazione e temi della sicurezza siano al centro". Una città "amica che oggi purtroppo non è". "Io credo che il futuro sindaco di Milano tra qualche mese sarà pronto a lavorare con un'amministrazione amica verso tutti", ha concluso Bernardo. (Rem)