Repubblica Ceca: Maneskin al Rock for People col sostegno dell'Iic di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento clou della 26ma edizione del Rock for People, uno dei più grandi festival rock della Repubblica Ceca, è in programma questa sera con l’esibizione nell’area parco di Hradec Králové dei Maneskin, ilgruppo musicale italiano vincitore dell'Eurovision Song Contest e del festival di Sanremo con la canzone Zitti e buoni, diventata in breve tempo un acclamato successo internazionale. La band composta da Damiano David (voce), Thomas Raggi (chitarra), Victoria De Angelis (basso) ed Ethan Torchio (batteria) ha riportato l’Italia sulla ribalta della scena rock con una musica vitale, ricca di forze catartiche e creative che facendo tesoro dell’individualità nella diversità si aprono alla sfera collettiva con una dirompente energia scenica, lontano dagli stereotipi e dai luoghi comuni. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, sui tre palchi del Festival si alterneranno per due giorni non solo trenta gruppi musicali provenienti da Repubblica Ceca, Italia, Svezia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Usa, ma anche relatori, attori teatrali, cabarettisti, danzatori e acrobati, in una kermesse all’insegna dell’ecosostenibilità. Quest'anno infatti il Rock for People ha investito nell'ampliamento del programma ecologico attraverso l’impiego di pannelli solari e materiali riciclati, mettendo al bando bottiglie e bicchieri in Pet ed estendendo i punti di raccolta a tredici tipologie di rifiuti. (segue) (Vap)