Repubblica Ceca: Maneskin al Rock for People col sostegno dell'Iic di Praga (2)

- Novità assoluta, l’utilizzo di un generatore ad idrogeno che grazie a una cella a combustibile converte in acqua l'idrogeno combinato con l'ossigeno, generando una grande quantità di energia elettrica e termica e producendo acqua distillata come unico scarto di reazione. Torna al festival anche la zona riservata alle associazioni impegnate nel campo dei diritti umani e della tutela della natura, tra cui Greenpeace che in occasione del 30mo anniversario di attività in Repubblica Ceca proporrà uno stand con gelati prodotti con energia solare, ricariche di telefoni cellulari da fonti rinnovabili, spazi seminariali per il riciclo dei prodotti e un laboratorio fotografico anch'esso alimentato da fonti rinnovabili. La partecipazione dei Maneskin al festival Rock for People si tiene col sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga. (Vap)