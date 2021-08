Fisco: M5s, successo "Superbonus" impone proroga al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'enorme successo del Superbonus 110 per cento, che negli ultimi mesi è decollato grazie alle semplificazioni che noi abbiamo introdotto, dimostra la efficacia e la necessità di prorogare almeno a tutto il 2023 questa misura di rilancio economico e transizione ecologica fortemente voluta e sostenuta dal Movimento 5 stelle". Lo dichiarano in una nota i senatori del Movimento 5 stelle della Commissione Industria di Palazzo Madama. "I nuovi dati dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - sottolineano - dimostrano un boom degli interventi condominiali che ha portato a oltre 5 miliardi il valore complessivo delle detrazioni relative all'agevolazione del 110 per cento". Subito dopo la pausa estiva, "chiederemo la convocazione di un tavolo che coinvolga forze politiche, governo e parti sociali non solo per mettere un punto fermo sulla proroga della misura ad almeno tutto il prossimo anno, ma anche sul suo potenziamento e miglioramento, con particolare attenzione al problema dell'aumento dei prezzi dei materiali edilizi", concludono.(Com)