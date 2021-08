Pakistan: pullman Dasu, per Islamabad attentato suicida collegato a intelligence indiana e afgana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pullman, quindi, non sarebbe "precipitato in un burrone dopo un guasto meccanico" e non si tratterebbe di un incidente dovuto a una "fuga di gas che ha successivamente causato un'esplosione", come aveva fatto sapere a luglio Islamabad. Sarebbe invece stato scatenato per mano di un "attentatore suicida, Khalid alias Sheikh, addestrato in Afghanistan prima di giungere in Pakistan per l'attacco", riporta la nota. "Alcune delle persone coinvolte nell'attentato sono state arrestate – ha riferito il ministero degli Esteri pachistano – mentre altri sono latitanti in Afghanistan, dove ora è in corso una richiesta di assistenza legale reciproca". Nel documento si legge anche che il governo del Pakistan "si impegnerà in ulteriori indagini per trovare tutti coloro che sono coinvolti in questo attacco" e "non permetterà a nessuna forza ostile di minare la ferrea amicizia tra Pakistan e Cina". (Inn)