Afghanistan: portavoce Esteri Iran, “preoccupazione” per escalation nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è “preoccupato” per l’escalation di tensioni in corso nel vicino Afghanistan, dove i talebani nelle ultime ore hanno conquistato decine di distretti e capoluoghi di provincia, incluse le importanti città di Herat e Kandahar, e si avvicinano alla capitale Kabul. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh, in un comunicato citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Il portavoce della diplomazia iraniana ha invitato inoltre le parti a prestare attenzione alle vite della popolazione e dei civili, nel quadro della situazione corrente. Riferendosi alla conquista da parte dei talebani della città di Herat, a circa 115 chilometri dal confine iraniano, Khatibzadeh ha sottolineato che il gruppo si è impegnato a garantire la sicurezza completa di diplomatici e strutture diplomatiche. Il ministero degli Esteri iraniano è d’altra parte in contatto con il consolato generale dell’Iran a Herat, ha aggiunto il portavoce, affermando che il dicastero segue le condizioni di salute dei diplomatici situati nella città afgana. (segue) (Res)