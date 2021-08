Afghanistan: portavoce Esteri Iran, “preoccupazione” per escalation nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha un complesso rapporto con l'Afghanistan e ospita sul suo territorio circa 780.000 rifugiati afgani e tra 2,1 e 2,5 milioni di afgani che vivono in territorio iraniano. Il flusso è ricominciato in queste settimane dopo la caduta di Zaranj, la capitale della provincia di Nimruz, situata proprio lungo il confine con l'Iran, con centinaia di militari afgani che hanno varcato la frontiera e cercato rifugio in territorio iraniano. In questi anni l'Iran ha cercato garantirsi una sorta di dialogo con i talebani, nonostante gran parte della società iraniana li consideri un gruppo terroristico. Il 7 luglio Teheran ha ospitato un importante incontro tra rappresentanti del governo di Kabul e i talebani nel tentativo di favorire colloqui di pace. (Res)