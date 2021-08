Vaccini: Bernardo, somministrazioni sotto i 12 anni? Mancano dati, studi in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto tantissimo il generale Figliuolo, ha dato un grande cambio di marcia anche grazie alle Regioni, rispetto alla partenza non facile delle vaccinazioni e a quello che dicevano i vari comitati che spesso non erano d'accordo. Lo ha affermato il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, durante un incontro tenutosi oggi presso il centro commerciale Il Portello. Bernardo ha poi proseguito parlando delle vaccinazioni anti-Covid ai minori di 12 anni, dichiarando che "oggi non ci sono dati che ci permettono di dire che possiamo fare vaccinazioni anti-Covid agli adolescenti in sicurezza". Negli Stati Uniti e in Inghilterra "ci sono studi in corso" e "se ci permetteranno di dire che c'è sicurezza per i ragazzi sotto i 12 anni, consiglierò di farlo". "Oggi non posso permettermi di farlo né come medico né come persona", ha concluso il candidato sindaco.(Rem)