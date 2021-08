Afghanistan: colloquio telefonico fra ministro Esteri tedesco e Blinken, situazione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è preoccupata per il peggioramento della situazione in Afghanistan. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Christopher Burger, secondo cui questo tema è stato centrale nella conversazione telefonica fra il titolare del dicastero, Heiko Maas, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Stiamo monitorando da vicino la situazione sul campo. Il deterioramento della situazione della sicurezza è profondamente preoccupante. Stiamo seguendo da vicino le misure adottate da altri Paesi e siamo in stretto contatto con i nostri partner internazionali”, ha detto Burger in un briefing. “Il ministro degli Esteri tedesco Maas ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo statunitense Blinken", ha aggiunto il portavoce, spiegando che la questione è stata affrontata durante il confronto fra i due capi delle diplomazie. (segue) (Geb)