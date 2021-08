© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il segretario della Lega Matteo Salvini e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per l’attenzione dimostrata alla sicurezza di Milano. Quasi 6 milioni di euro in un triennio per assunzioni, personale e riqualificazione dei quartieri sono il primo passo perché la nostra città torni ai livelli che merita”. Lo afferma Luca Bernardo, candidato sindaco di centrodestra a Milano. (Com)