Somalia: rappresentante speciale Unsom invita a tenere processo di voto "credibile"

- Il rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (Unsom), James Swan, ha invitato a tenere nel paese un processo di voto "inclusivo e credibile" e capace di soddisfare la quota concordata del 30 per cento di rappresentanza femminile. La missione dell'Ua "non potrà restare per sempre" nel paese, ha detto Swan nel presentare l'ultimo rapporto di analisi sulla situazione politica e di sicurezza della Somalia. Il rappresentante ha evidenziato che con l'avvio delle elezioni della Camera alta del parlamento in quattro stati membri federati l'agenda elettorale somala sembra finalmente sulla buona strada: dopo un lungo periodo di incertezza e di accresciute tensioni, ha detto Swan, "le tanto attese elezioni in Somalia stanno ora andando avanti", anche se un po' in ritardo sul programma. Per il funzionario garantire il successo del processo richiederà uno sforzo costante da parte di tutte le parti, in particolare i leader del governo federale e degli Stati membri federati, con l'attuazione degli accordi elettorali esistenti - ha sottolineato -, rilevando che le Nazioni Unite hanno recentemente firmato un accordo con l'ufficio del primo ministro Mohammed Roble per garantire che i fondi donati dagli Stati membri siano disponibili per l'uso da parte degli organi di gestione elettorale. (Res)