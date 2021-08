Sardegna: a Quartu tamponi gratis per i residenti ma certificato di negatività solo per i vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano, ha lanciato una campagna di screening anti-Cvid dedicata ai residenti in città. Tamponi gratuiti ma con un piccolo particolare: il certificato di negatività non verrà rilasciato se chi accede al servizio non ha fatto almeno una dose di vaccino o non si è perlomeno prenotato per farla. In una parola, niente "Green Pass". Una decisione, quella dell'amministrazione comunale, non molto diversa dalla proposta fatta alcuni giorni fa dai Progressisti in Consiglio Comunale a Cagliari: niente tamponi gratis per i non vaccinati. Il sindaco di Quartu Sant'Elena, Graziano Milia, giustifica così la scelta: "La nostra è una decisione chiara e trasparente – dice – tamponi gratis per chi voglia conoscere se è positivo o meno. Crediamo che la campagna di vaccinazione sia L'unico strumento per uscire fuori dalla pandemia. E se qualcuno non è d'accordo pazienza noi come amministrazione abbiamo il dovere di pensare al futuro della nostra comunità e non di assecondare le paure di frange di cittadini". (segue) (Rsc)