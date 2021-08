Sardegna: a Quartu tamponi gratis per i residenti ma certificato di negatività solo per i vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione, quella dell'amministrazione quartese, contestata dalla dal deputato sardo di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda, dal coordinatore provinciale del partito, Marco Porcu, e dal capogruppo in consiglio comunale, Michele Pisano: "Il Green Pass non diventi uno strumento punitivo - spiega Deidda - bisogna evitare di esasperare il clima è smetterla con questa assurda caccia alle streghe. Lo dico da persona vaccinata e da parlamentare, l'unico che ha visitato gli Hub vaccinali di tutta la Sardegna per ringraziare gli operatori". Sempre a Quartu la Maggioli Tributi, la società incaricata dal Comune di Quartu Sant'Elena per l'accertamento dei tributi ha deciso di chiedere il Green pass ai cittadini che intendono accedere all'ufficio. "Decisione non in linea con quanto previsto dalla legge". (Rsc)