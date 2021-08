Recovery: Ue, a Italia 24,9 miliardi di prefinanziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Rrf finanzia in Italia investimenti e riforme che dovranno avere un effetto di "grande trasformazione" sull'economia e sulla società italiana, evidenzia la Commissione. Tra questi progetti, quello legato al garantire la transizione verde: con 32,1 miliardi di euro, più regioni saranno integrate nella rete ferroviaria ad alta velocità e saranno completati i corridoi ferroviari merci. Potenzierà anche il trasporto locale sostenibile attraverso l'estensione di piste ciclabili, metropolitane, tram e autobus a emissioni zero, compresa la costruzione di stazioni di ricarica elettrica in tutto il paese e punti di rifornimento di idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario. Altro progetto, ricorda l'esecutivo comunitario, è quello del sostegno alla transizione digitale: 13,4 miliardi di euro saranno investiti nella promozione dell'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese attraverso un regime di credito d'imposta volto a sostenere e accelerare la loro trasformazione digitale. Altro ancora, è il rafforzamento della resilienza economica e sociale: 26 miliardi di euro andranno ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia, riformare la professione di insegnante, migliorare le politiche attive del mercato del lavoro e la partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro e rafforzare la formazione professionale, investire nel sistema dell'apprendistato. Ulteriori 3,7 miliardi di euro andranno a riformare e modernizzare il pubblico impiego, rafforzare la capacità amministrativa e riformare e digitalizzare i tribunali civili e penali per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari. Ulteriori investimenti e riforme rafforzeranno il contesto imprenditoriale migliorando gli appalti pubblici e i servizi pubblici locali, riducendo i ritardi di pagamento ed eliminando gli ostacoli alla concorrenza. (Beb)