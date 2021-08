Cerveteri: Europa Verde, chiarezza sui 30 alberi abbattuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo chiarezza sui 30 alberi abbattuti a Marina di Cerveteri. Lo scorso 2 agosto sono stati tagliati diversi eucalipti ad alto fusto con oltre 40 anni di età in Via Oriolo e viale dei Tirreni. Ne verranno tolti anche degli altri, con i 70mila Euro di fondi del progetto "Ossigeno" per la riforestazione urbana, sovvenzionato dalla Regione Lazio. Piantare nuovi alberi è importante, ma ancor più importante è prendersi cura dell'esistente: ora, da nessun documento emerge che le piante fossero 'ammalorate e pericolose' come invece dichiarato dal sindaco di Cerveteri". E quanto dichiara in una nota Guglielmo Calcerano portavoce Europa Verde Roma. "Quando si abbatte un albero è necessaria un'attenta valutazione preliminare, ed occorre impiegare i fondi pubblici anche per salvare gli esemplari che magari non sono in perfetta salute, ma che non rappresentano un rischio per la pubblica incolumità. I benefici ambientali e di mitigazione climatica di un albero di 40 anni non si recuperano certo con la messa a dimora di piante giovani, occorrono appunto anni. Chiediamo trasparenza e che siano pubblicati tutti i documenti che hanno portato all'abbattimento di questi alberi per sapere quali criteri sono stati adottati". (Com)