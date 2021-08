Cultura: ministero, musei e parchi archeologici statali aperti a Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gran parte dei musei e dei parchi archeologici statali resteranno aperti nel fine settimana di Ferragosto, permettendo una valida alternativa a turisti e visitatori che desiderino trascorrere alcune ore all'insegna della cultura in piena sicurezza. Lo riferisce il ministero della Cultura, secondo cui sono oltre duecento i luoghi della cultura statali visitabili il 14 e il 15 agosto: dal misterioso incanto dell'affresco dell'Ultima Cena al Cenacolo Vinciano di Santa Maria delle Grazie di Milano alle maestose sale con i capolavori del manierismo e del barocco del Museo di Capodimonte a Napoli; dai capolavori della pittura veneta – Bellini, Carpaccio, Tiepolo, Tiziano – alle Gallerie dell'Accademia di Venezia alle splendide rovine di Pompei, con i risultati dei nuovi scavi visibili nell'area del Termopolio; dalla maestosità del Colosseo agli incanti rinascimentali di Villa Lante a Bagnaia e Palazzo Farnese a Caprarola; dall'iconica plasticità dei Bronzi di Riace al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria agli affreschi di ispirazione dantesca all'Abazia di Pomposa a Codigoro. Il calendario delle aperture è disponibile e in continuo aggiornamento all'indirizzo https://cultura.gov.it/evento/ferragosto2021. Gli appuntamenti sono pubblicati in tempo reale a cura degli Istituti periferici del MiC. A causa di possibili improvvise variazioni, si consiglia sempre di contattare i recapiti indicati nelle relative schede di dettaglio. Dal 6 agosto 2021, oltre all'uso obbligatorio della mascherina, all'ingresso dei musei è necessario esibire la Certificazione Verde, o "Green Pass", insieme a un documento d'identità. (Rin)