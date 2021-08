Sardegna: hub vaccinali del cagliaritano chiusi a Ferragosto, nessuna prenotazione per il 14 e il 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alle vaccinazioni nelle giornate di domani, 14 agosto, e domenica, 15 agosto, negli hub delle Fiera di Cagliari, in quello di Quartu, nella palestra di via Beethoven, e in quello di S, an Gavino Monreale di fronte all'ospedale "Nostra Signora di Bonaria". A Quartu immunizzazioni sospese anche nelle domeniche del 22 e 29 agosto. La decisione è dell'Ats Sardegna con l'obiettivo di dar respiro al personale sanitario impegnato nei centri vaccinali e anche perché per il 14 e 15 agosto nessuna prenotazione è pervenuta tramite la piattaforma di Poste Italiane. L'attività riprenderà regolarmente il prossimo 16 agosto. L'Ats in una nota ricorda che agli hub vaccinali è possibile accedere liberamente, senza prenotazione, per i cittadini di età superiore ai 60 anni e per il personale scolastico e sanitario che non ha ancora completato il ciclo vaccinale. (Rsc)