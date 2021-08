Recovery: Giansanti (Confagricoltura), imprenditori agricoli pronti per sfida economica del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ufficialmente iniziata la sfida economica più importante dal secondo dopoguerra ad oggi, per rimuovere gli ostacoli che hanno bloccato la crescita del reddito e della produttività da oltre un decennio. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così commentato l'annuncio relativo all'avvio ufficiale delle erogazioni, a titolo di prefinanziamento, della UE all'Italia nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Abbiamo l'occasione per realizzare la transizione ecologica in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea. Completare la digitalizzazione diffusa sull'intero territorio nazionale. Modernizzare le infrastrutture e la rete dei trasporti, anche per agevolare la presenza dei nostri prodotti sui mercati internazionali". "Il sistema agroalimentare è in grado di assicurare un significativo contributo al rilancio sostenibile e duraturo dell'economia italiana", ha aggiunto Massimiliano Giansanti. "Gli imprenditori agricoli – ha proseguito il presidente di Confagricoltura - sono pronti ad investire sulle innovazioni, per migliorare i processi produttivi, nell'ottica della sostenibilità ambientale; per rafforzare la tutela delle risorse naturali e la cura del territorio; per partecipare attivamente alla produzione di energie rinnovabili". (segue) (Rin)