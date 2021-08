Recovery: Giansanti (Confagricoltura), imprenditori agricoli pronti per sfida economica del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal governo deve arrivare un segnale chiaro e costante sulla puntuale e totale applicazione del Pnrr e delle riforme interne collegate, a partire dall'efficienza della pubblica amministrazione". "Anche grazie al sistema agroalimentare - ha concluso il presidente di Confagricoltura - l'Italia può essere la sorpresa in ambito europeo della ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria". Come indicato dal ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, nel corso di una recente audizione alla commissione Agricoltura del Senato, il Pnrr assegna circa 5 miliardi di euro ai progetti del settore agroalimentare: dalla meccanizzazione, ai contratti di filiera, all'irrigazione. Altri tre miliardi sono stati destinati alle agro-energie, a cui si aggiungono gli stanziamenti a favore delle innovazioni tecnologiche. Inoltre, un importo di 910 milioni – finanziato con i fondi di 'Next Generation Eu' – è già stato messo a disposizione dell'Italia per aumentare la capacità di spesa dei programmi di sviluppo rurale nel biennio 2021-2022. (Rin)