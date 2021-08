Recovery: Hahn, grazie a intensa collaborazione con l'Italia erogazione fondi in tempi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intensa collaborazione con l'Italia e la solida preparazione all'interno della Commissione Ue ci hanno permesso di erogare i fondi in tempi record. Così il commissario per il bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, ha commentato l’erogazione dei primi 24,9 miliardi di euro di prefinanziamenti previsti nel Next Generation Eu destinati all’Italia. "Dopo tre emissioni obbligazionarie di grande successo nell'ambito di Next Generation Eu nelle ultime settimane e i primi pagamenti per gli altri programmi, sono lieto che ora abbiamo raggiunto anche la fase di erogazione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, ha detto Hahn. Secondo il commissario, “ciò dimostra che con le risorse raccolte saremo in grado di soddisfare rapidamente le esigenze di prefinanziamento di tutti gli Stati membri, dando loro la spinta iniziale nell'attuazione dei numerosi progetti verdi e digitali inclusi nei loro piani nazionali”. (Beb)