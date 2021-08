© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati i primi 24,9 miliardi del Recovery grazie al lavoro di governo e parlamento per varare le prime riforme. Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo del Partito democratico al Senato. "Credibilità e coraggio. Oggi è un successo per tutti quelli che, come noi, hanno sempre creduto nell’integrazione europea e nelle riforme per cambiare il Paese", aggiunge. (Rin)