Recovery: Gentiloni, Pnrr italiano modernizzerà il Paese e creerà nuove opportunità

- Tutte le misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano modernizzeranno il Paese e creeranno nuove opportunità. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, commentando l’erogazione dei primi prefinanziamenti da 24,9 miliardi di euro del Next Generation Eu destinati all’Italia. “IlNext Generation Eu è un'opportunità storica per investire sulla forza dell'Italia. Il prefinanziamento odierno è un primo, concreto e tangibile passo per avviare gli investimenti e le riforme che l'Italia si è impegnata a portare avanti: un sistema di mobilità più verde e sostenibile, aumento delle energie rinnovabili, digitalizzazione delle imprese, roll-out 5G e banda ultralarga, una pubblica amministrazione più efficiente e un ambiente imprenditoriale più attraente e competitivo”, ha detto Gentiloni. “È un'occasione irripetibile per l'Italia per rilanciare l'economia e costruire un futuro sostenibile per le prossime generazioni”, ha aggiunto il commissario Ue. (Beb)