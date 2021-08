Bosnia: incendi, una vittima e due case in fiamme nei pressi di Drvar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- una persona è morta in un incendio nei pressi di Drvar, in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riporta l'emittente "N1", le fiamme hanno bruciato due abitazioni e in una di queste i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 63 anni. L'incendio è solo uno dei roghi divampati nella parte meridionale e in quella sudoccidentale del Paese. Secondo quanto riferisce il centro operativo della Protezione civile della Contea dell'Erzegovina-Neretva, sono attualmente attivi degli incendi nell'area di Jablanica, Stolac e Capljina. Nel villaggio di Zauslje, vicino a Capljina, sono andati a fuoco la scorsa notte una casa e due fienili. (Seb)