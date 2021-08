Tlc: Croazia, Telemach avvia investimenti in infrastrutture per rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telefonia mobile Telemach Hrvatska ha annunciato l'avvio in Croazia della costruzione di infrastrutture per la rete 5G. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la società ha già operato un investimento di 14,4 milioni di euro nell'acquisto di frequenze raddoppiando così la sua copertura. La società progetta di migliorare con questi investimenti la qualità del proprio segnale per il quale verrà utilizzato principalmente lo spettro di frequenza nella banda 700 MHz. Telemach Croazia prevede di investire ulteriori 130 milioni di euro nell'ammodernamento della propria rete mobile, nell'aumento della copertura, nel miglioramento della qualità e nell'introduzione della tecnologia 5G ultraveloce. "Con questi investimenti nella qualità e nella capacità della rete, consentiamo un ulteriore miglioramento dei servizi mobili al fine di fornire agli utenti velocità di trasferimento dati finora irraggiungibili. Il nostro obiettivo è fornire agli utenti un'esperienza utente 5G completa", ha affermato Adrian Jezina, amministratore delegato di Telemach Hrvatska. (Seb)