Centrodestra, Giorgetti: mai più impreparati al governo

- Il ministro dello Sviluppo nonché vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in una intervista a "Il Foglio" osserva che "qui ci vuole la tempra dei maratoneti, e non dei centometristi". Tra Colle e Bruxelles: il governo guidato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sino al 2023. Uno scenario che Giorgetti non esclude e che, pur profilando un sentiero meno agevole di quanto forse non auspichino altri leghisti desiderosi della corsa alle urne nella primavera prossima, forse può essere utile a evitare il vero errore che il vicesegretario del Carroccio vuole scongiurare. "Perché abbiamo già sperimentato cosa significa arrivare al governo in modo improvvisato, sia in termini di uomini che di programma", riflette. E perché la transizione da movimento antisistema a forza di governo possa anche solo pensarsi completa, per Giorgetti bisogna risolvere prima la questione europea. Inutile pensare a un approdo nel Partito popolare europeo (Pp) finché Angela Merkel è al potere. 'E' una faccenda anche personale', si sono sentiti dire gli emissari del ministro a Bruxelles dai colleghi della Cdu, ricordando gli attacchi che Salvini ha rivolto alla cancelliera in tempi neppure così remoti. E dunque bisognerà attendere le elezioni tedesche di fine settembre, e poi la lunga gestazione del nuovo governo di Berlino. Solo a quel punto, a ridosso dell'anno nuovo, ci si potrà davvero muovere", ha concluso Giorgetti. (Res)