Treviso: bancarotta fraudolenta in società cantieristica navale, 3 denunce

- Bancarotta fraudolenta, questa l'ipotesi di reato nei confronti di tre amministratori della società Preganziol, attiva nel settore della cantieristica navale. Un 71enne e i suoi due figli di 50 e 49 anni sono stati denunciati, al termine delle indagini condotte dalla Guardia di finanza di Treviso, dissesto quantificato in oltre 6 milioni di euro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero prelevato dai conti societari i 6 milioni di euro, facendole figurare come "sopravvenienze passive", e incassando indebitamente 450 mila euro di crediti esistenti al momento del fallimento, dichiarato nel 2018 dal Tribunale di Treviso, impedendo così che le somme potessero essere destinate a soddisfare i creditori dell'impresa. L'insolvenza, risalente al 2013, sarebbe stata sistematicamente occultata al fine di proseguire l'attività e, poco prima del fallimento le scritture contabili sarebbero state rese inattendibili per evitare al curatore fallimentare la chiara ricostruzione dello stato della società. (Ren)